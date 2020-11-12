كرة يد.. سلبية مسحة المنتخب.. وإسلام حسن يتعافى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

أكد مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني النصري لكرة اليد سلبية العينة التي تم سحبها للاعبي المنتخب والجهاز الفني، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أعضاء المنتخب أجروا مسحة الكشف عن كورونا صباح أمس الأربعاء، وذلك للتأكد من سلامة الجميع بعد إصابة إسلام حسن لاعب الأهلي والمنتخب خلال المعسكر الأخير.

وأضاف :"ظهرت نتيجة العينات سلبية للجميع، باستثناء إسلام حسن مازالت إيجابية إلا أنه يتعافى تدريجيا من الأعراض".

وأكد أن الجهاز الطبي على تواصل مع مستمر مع للاعب الأهلي من أجل الإطمئنان عليه ومتابعته لتطبيق البروتوكول الطبي، وسيتم أخذ مسحة أخرى له بعد أيام للتأكد من شفائه.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري اختتم معسكره الأحد الماضي، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل، ويقع "الفراعنة" في المجموعة السابعة مع منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويقود المنتخب المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو.