إلغاء الدوري والجدارة وآخر ترتيب .. حلول الجبلاية لمواجهة الظروف القهرية

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، كيفية التعامل مع بطولة الدوري حال توقفها لظروف قهرية، مثل تلك التي حدثت الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتسببت في توقف المسابقة منذ شهر مارس حتى تم استئناف الدوري في أغسطس.

قررت اللجنة الخماسية إلغاء المسابقة حال توقف الدوري في الدور الأول، أما إذا ما توقفت البطولة خلال الدور الثاني، وقتها يتم اللجوء إلى الجدارة الرياضية أو إنهاء البطولة بآخر ترتيب لها، ويحسم عدد المباريات ونقاط كل فريق الاختيار

بين الجدارة أو إنهاء البطولة بترتيبها الأخير. كان اتحاد الكرة قرر إلغاء بند منع اللاعب المُعار من المشاركة مع ناديه الأصلي، بعدما اعتادت الأندية وضع هذا البند في عقود اللاعبين المعارين. والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أيضًا اتخذ قرارًا بعدم قيادة أي مدرب لأكثر من فريقين بالدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل.