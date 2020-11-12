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جدة - عمرو شويل يحل منتخب توجو ضيفاً على منتخب مصر نظيره مساء السبت المقبل فى استاد القاهرة فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الافريقية 2022، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه فى لومى عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول فى المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر فى أول جولتين، ليحتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة السابعة.

وخاض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية فى 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أى فوز منذ مايقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام .

رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن فرص الفراعنة قوية جدا فى التأهل، لاسيما أنه يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا فى المركز الثانى برصيد نقطتين ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ونرصد كشف حساب البدرى مع الفراعنة منذ توليه المسئولية الفنية للمنتخب ..



مصر 0-1 بتسوانا

أولى مواجهات حسام البدرى المدير الفنى مع الفراعنة، كانت ضد منتخب بتسوانا، وديا وفاز بهدف دون رد.

مصر 0-1 ليبيريا

كانت مواجهة ليبيريا، هى ثانى مباريات حسام البدرى مع الفراعنة والودية الثانية، ويحقق أيضا الفوز بهدف دون رد.

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مصر 1-1 كينيا

افتتح حسام البدرى أولى مبارياته الرسمية أمام منتخب كينيا، والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية.

جزر القمر 0-0 مصر

لعب حسام البدرى ثانى مبارياته الرسمية مع المنتخب الوطني، ضد جزر القمر والتى أقيمت فى نوفمبر الماضى على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفى عام 2013، أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تولى حسام البدرى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وقاد البدرى المنتخب الأوليمبى للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التى تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول، وفى 2019 تولى حسام البدرى مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.