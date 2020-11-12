شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يواجه كوريا الجنوبية اليوم وديا استعدادا لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب ودية فى الثامنة مساء اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية بإستاد السلام،فى الدورة الودية المقامة بمصر فى الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجارى استعداداً للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2021 فى يوليو من العام المقبل.

حرص شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على تحذير اللاعبين من قوة وسرعة فريق كوريا الجنوبية، مؤكداً أن الفريق الكورى أحد المرشحين للحصول على ميداليات فى اوليمبياد طوكيو، وطالبهم بتقديم أداء قوى وعدم التركيز فى مباراة البرازيل المقرر لها 17 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة .

واستقر شوقى غريب على اللعب بتشكيل مختلف على مدار شوطى مباراة كوريا الجنوبية وتجهيز معظم العناصر الأساسية للمنتخب والتى سيلعب بها أمام منتخب البرازيل لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراتين ومواصلة النتائج الجيدة لبطل افريقيا الحائز على بطولة الأمم تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى نوفمبر من العام المنقضي.

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تضم قائمة منتخب مصر الأوليمبى رباعى حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحى – عمر صلاح – مصطفى شوبير، واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعى -احمد ياسين -حسن على -محمود البدرى -كريم العراقى -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدى -احمد حمدى -ناصر ماهر -يوسف الجوهرى -عبدالرحمن مجدى -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسى -فادى فريد وأسامه جلال ومحمد عبدالمنعم .

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر الأوليمبى وكوريا الجنوبية ستقام بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وهناك محاولات لتواجد أعداد قليلة من الجماهير فى مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر.