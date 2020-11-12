شكرا لقرائتكم الزمالك يستخدم كريم بامبو وعمر السعيد في الصفقات التبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس ادارة الكرة بنادى الزمالك تسويق الثنائى كريم بامبو وعمر السعيد لاعبا الفريق الاول لكرة القدم، ضمن صفقات تبادلية مع أندية الدورى المصرى، فى ظل عدم توفر سيولة مالية فى خزينة نادى الزمالك تسمح بإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل اكثر من نادى فى الدورى فى مفاوضات مع كريم بامبو للتعاقد معه ابرزهم الإسماعيلى كما ترغب ادارة وادى دجلة اعادة عمر السعيد مرة اخرى عقب انتقاله للزمالك منذ 3 مواسم، بخلاف رغبة الانتاج الحربى فى ضم اللاعب فى ظل تألق اللاعب داخل صفوف فريق العجلات الحربية.

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك عددا من السير الذاتية لبعض المهاجمين تمهيدا للتعاقد مع احدهم فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، حيث تنوى إدارة الكرة بالزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الفريق فى ظل عدم اقتناع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك بإمكانيات عمر السعيد فضلا عن رغبته فى تسويق كاسونجو والاستفادة بمكان اللاعب الأجنبى فى قائمة الموسم الجديد لضم لاعب افريقى سوبر.

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واستقرت إدارة الكرة على 4 مهاجمين يتم المفضلة بينهم، وجميعهم أجانب وسيتم عرضهم على المدير الفنى فور وصوله القاهرة يوم السبت المقبل بعد قضاء اجازته فى البرتغال، لاختيار الأفضل لانهاء التعاقد معه.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.