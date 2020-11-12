جدول ترتيب مجموعات تصفيات امم افريقيا “الكاميرون 2022”

عادت الحياة إلى ملاعب كرة القدم الأفريقية قبل انتصاف شهر نوفمبر 2020، لأول مرة منذ نهاية عام 2019، حيث أقيمت عدد من المباريات الهامة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر لها مطلع عام 2022 بسبب فيروس كورونا.

وشهدت الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 سقوط منتخب ليبيا على ستاد السلام في القاهرة بنتيجة صادمة قوامها 3 أهداف لهدفين، علمًا بأن أحفاد عمر المختار كانوا متقدمين في النتيجة بـ 1/2 حتى الدقيقة 90، غير أن كل شيء تغير بتسجيل غينيا لهدفين متتاليين في الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وتأزم موقف منتخب ليبيا في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة للمسابقة، حيث تذيل المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا الثالثة وغينيا الاستوائية الثانية، ويتصدر منتخب تونس المجموعة بست نقاط.

وفجرت بوروندي مفاجأة كبيرة بخطف التعادل في الدقائق العشر الأخيرة من مباراتها أمام موريتانيا ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة، ما سيعطي منتخب المغرب فرصة للتصدر إذا سارت الأمور على ما يرام أمام أفريقيا الوسطى.

والتالي جدول ترتيب المجموعات الـ 12 في تصفيات أمم أفريقيا 2021

المجموعة الأولى A

المجموعة الثانية B

المجموعة الثالثة C

المجموعة الرابعة D

المجموعة الخامسة E

المجموعة السادسة F

المجموعة السابعة G

المجموعة الثامنة H

المجموعة التاسعة I

المجموعة العاشر J

المجموعة الحادية عشر K

المجموعة الثانية عشر L

..