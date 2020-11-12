شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تسحق أندورا بسباعية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب البرتغالي فوزًا كبيرًا على أندورا بسباعية، ضمن الاستعدادات لآخر جولتين من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتتصدر البرتغال مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية بفارق الأهداف عن فرنسا، والتي ستواجهها، السبت، في الجولة الخامسة، قبل أن تحل على ضيفة كرواتيا، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة.

سجل سباعية البرتغال كل من بيدرو نيتو، في الدقيقة الثامنة، وباولينيو «هدفين» في الدقيقتين 29 و61، وريناتو سانشيز، في الدقيقة 56، وإيميلي جارسيا هدفاً عكسياً في مرمى فريقه، في الدقيقة 76، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 85، وفيليكس في الدقيقة 88.