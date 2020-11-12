شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عابد: عماد النحاس استمد روح الانتصارات من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عابد، الظهير الأيمن بنادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس مدافع الفريق، كان المحفز للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات المتتالية للتواجد في المربع الذهبي بالدوري الممتاز، وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أمير عابد، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن عماد النحاس استمد روح الفوز من النادي الأهلي، وكان دائمًا ما يحفز اللاعبين بالمقاولون للفوز والتواجد في المربع الذهبي، لانه من كبار الدوري ويستحق التواجد ضمن الأربعة الكبار بجدول الترتيب.
واستكمل حديثه، أنه كان يلعب لفريق يصارع على الهبوط مثل الداخلية وغيرها، بينما طموحه تغير تمامًا في المقاولون العرب، ودائمًا ما يبحث عن الفوز مع ذئاب الجبل، بفضل المجموعة المتواجده بالفريق حاليًا.
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