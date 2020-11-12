شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشامي: المقاولون لن يكون ضيف شرف بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن التدعيمات التي أبرمها الفريق في الموسم الجديد، ستفيد الذئاب قبل المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريقه يسعى للظهور المشرف في البطولة ولن يكون ضيف شرف خلال المنافسات، لا سيما وأن تاريخ المقاولون العرب كبير.

وتابع الشامي، أن فريق المقاولون العرب ثالث الأندية المصرية حصولًا على البطولات الإفريقية، لا سيما وأنه سبق له التتويج ببطولة إفريقيا أبطال الكؤوس 3 مرات بمسماها القديم، موضحًا أن المقاولون يمتلك تاريخًا مشرفًا في قارة أفريقيا.