عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة يعلن رسميا رفض اللاعبين تخفيض أجورهم.. وتصعيد الأمر للإدارة

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، فشله في التوصل لاتفاق رسمي ونهائي مع لاعبيه، حول تخفيض أجورهم، جراء المشكلة المالية الخطيرة الناجمة عن وباء فروس كورونا Covid-19.



وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه إنه وبعد عدة أيام من الاجتماعات المكثفة، وبعد استنفاد المفاوضات، أنهى الطرفان فترة التشاور، دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف النادي: ”في هذه الحالة، تم تصعيد الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ قرارات لحل المشكلة المالية الخطيرة الناجمة عن وباء Covid-19، والتي تتسبب في انخفاض دخل النادي بأكثر من 300 مليون يورو لموسم 2020/21“.

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ولم يفقد النادي الكتالوني الأمل في خفيض أجور لاعبيه، حيث أشارت في بيانه إلى أن الطرفين اتفقا على منح كل منهما الآخر حتى 23 نوفمبر، للتفكير وتقرير ما إذا كانت المقترحات التي بقيت على الطاولة يمكن قبولها. ‎

واختتم برشلونة بيانه مطالبًا لاعبيه بضرورة تخفيض الرواتب لأنها ستسبب بانخفاض دخل النادي بأكثر من 300 مليون يورو، قائلا: ”يجب على ممثلي اللاعبين التضحية قليلاً“.

ويدير نادي برشلونة حاليا الرئيس المؤقت كارلس تيسكتس، حيث تم تكليفه بعد يوم واحد من استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من أجل تجنب مواجهة اقتراع لحجب الثقة.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن تيسكتس، رئيس اللجنة الاقتصادية في النادي، سيقود مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء حتى انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد.