شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة استعدادا لأبوقير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليوم، الخميس، بعد راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها الفريق أمس من أجل إراحة اللاعبين ومواجهة حالة الملل التى يُعانى منها المارد الأحمر حيث يتدرب يومياً على ملعبه بالتتش، استعدادا للارتباطات المقبلة ومنها لقاء أبوقير للاسمدة يوم 21 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائى دورى ابطال أفريقيا يوم 27 الشهر الجارى أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضًا من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمرًا نهائيًا وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد، وينضم عرض سموحة لعدة عروض تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروض محلية وأخرى من أفريقيا وتحديدًا من أول أغسطس الأنجولى بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولى الذى انتقل منه اللاعب للأهلى الصيف الماضي

فيما يفاضل مسئولو الأهلى بين أربعة عروض محلية لاستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتلقى الأهلى عروضًا من أندية المقاولون العرب والاتحاد السكندرى وسموحة والإسماعيلى حيث أبدت هذه الأندية رغبتها فى ضم المهاجم الشاب الذى انتهت إعارته بنهاية الموسم الماضى لنادى الجونة، وتبدو حظوظ سموحة الأكبر فى الحصول على خدمات اللاعب.