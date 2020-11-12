ملف الأربعاء.. تكريم صلاح..إعلان الأهلي ضم بانون.. وفتحي يظهر مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
بطل العالم يسقط في باريس.. والبرتغال تكتسب بسبعة أهداف
"قراري ابتعاد جسدي ليس أكثر".. بانون يودع جماهير الرجاء عقب الانتقال للأهلي
بالفيديو.. ماذا قال صلاح في حفل تكريمه؟.. حلم توتي وحب الخطيب ودعم والده
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"الناس عارفة أنا عايز مين يكسب".. صلاح يتحدث عن نهائي الأهلي والزمالك
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رونالدو يعادل رقم بوشكاش ويحقق رقما قياسيا
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عميد لاعبي العالم.. راموس يُعادل بوفون ويلاحق أحمد حسن
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الدنمارك تهزم السويد.. والنمسا تكتسح لوكسمبورج ودياً
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"احتفلوا بعيد ميلاده".. الظهور الأول لأحمد فتحي في مران بيراميدز
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بالصور.. "نبذ التعصب" ضمن رسائل صلاح بعد تكريمه بجائزة "المُلهم"
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ضياء السيد: فخور بتكريم صلاح.. وبإشادته بي في الحفل
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910628/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-#ArchivedMore
بالصور.. "جائزة المُلهم".. اتحاد الكرم يُكرم محمد صلاح
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910617/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-#ArchivedMore
وزير الرياضة: صلاح نموذج.. والجنايني: اللاعب التاريخي في مصر
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910613/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#ArchivedMore
مصدر لمصراوي: حمودي يوقع على عقود جديدة مع بيراميدز تمهيداً لتسجيله
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910597/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%87#ArchivedMore
أمير توفيق لمصراوي: 3 أسباب لتعاقدنا مع بدر بانون
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910593/-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-#ArchivedMore
مصدر لـ"الخليج 365": صفقة بانون كلّفت الأهلي 2 مليون دولار
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910591/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#ArchivedMore
بالفيديو والصور.. شيكابالا ونجوم الكرة يرقصون مع الحضري في خطوبة ابنته
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910588/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87#ArchivedMore
بالفيديو.. الأهلي يُقدم صفقته الجديدة.. بانون: أنا في نادي القرن
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910561/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86#ArchivedMore
رسميًا.. الأهلي يعلن ثاني صفقاته الصيفية
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910553/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9#ArchivedMore
ماني يسجل ويقود السنغال للفوز على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910535/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#ArchivedMore
عودة تدريبات الزمالك.. مسحة كورونا.. جلسة فنية.. وتصعيد أحمد نادر السيد
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910480/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1#ArchivedMore
مصدر لـ"الخليج 365": بيراميدز يطلب رسميًا شراء جناح الأهلي
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910475/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A#ArchivedMore
مصدر لمصراوي: شريف حازم على اعتاب الدوري اليوناني
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910477/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A#ArchivedMore
مصدر لمصراوي: بواليا خارج حسابات الأهلي خلال الميركاتو
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910412/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88#ArchivedMore
"منافساً لأبوريدة".. الاتحاد المغربي يعلن ترشح لقجع لعضوية مجلس "فيفا"
https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2020/11/11/1910426/-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-#ArchivedMore
"محمد إبراهيم بـ12 مليون".. الخليج 365 يكشف 10 صفقات تقترب من سيراميكا
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910438/-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8012-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-10-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7#ArchivedMore
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. تكريم صلاح..إعلان الأهلي ضم بانون.. وفتحي يظهر مع بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.