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ملف الأربعاء.. تكريم صلاح..إعلان الأهلي ضم بانون.. وفتحي يظهر مع بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:

بطل العالم يسقط في باريس.. والبرتغال تكتسب بسبعة أهداف

"قراري ابتعاد جسدي ليس أكثر".. بانون يودع جماهير الرجاء عقب الانتقال للأهلي

بالفيديو.. ماذا قال صلاح في حفل تكريمه؟.. حلم توتي وحب الخطيب ودعم والده

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بالصور.. "جائزة المُلهم".. اتحاد الكرم يُكرم محمد صلاح

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كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. تكريم صلاح..إعلان الأهلي ضم بانون.. وفتحي يظهر مع بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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