ملف الأربعاء.. تكريم صلاح..إعلان الأهلي ضم بانون.. وفتحي يظهر مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء: بطل العالم يسقط في باريس.. والبرتغال تكتسب بسبعة أهداف "قراري ابتعاد جسدي ليس أكثر".. بانون يودع جماهير الرجاء عقب الانتقال للأهلي بالفيديو.. ماذا قال صلاح في حفل تكريمه؟.. حلم توتي وحب الخطيب ودعم والده https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/12/1910653/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85#ArchivedMore "الناس عارفة أنا عايز مين يكسب".. صلاح يتحدث عن نهائي الأهلي والزمالك https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/12/1910649/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83#ArchivedMore رونالدو يعادل رقم بوشكاش ويحقق رقما قياسيا https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2020/11/11/1910643/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7#ArchivedMore عميد لاعبي العالم.. راموس يُعادل بوفون ويلاحق أحمد حسن https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910640/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-#ArchivedMore الدنمارك تهزم السويد.. والنمسا تكتسح لوكسمبورج ودياً https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910636/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-#ArchivedMore "احتفلوا بعيد ميلاده".. الظهور الأول لأحمد فتحي في مران بيراميدز https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910619/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B2#ArchivedMore بالصور.. "نبذ التعصب" ضمن رسائل صلاح بعد تكريمه بجائزة "المُلهم" https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910620/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D8%A8-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%87%D9%85-#ArchivedMore ضياء السيد: فخور بتكريم صلاح.. وبإشادته بي في الحفل https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910628/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-#ArchivedMore بالصور.. "جائزة المُلهم".. اتحاد الكرم يُكرم محمد صلاح https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910617/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-#ArchivedMore وزير الرياضة: صلاح نموذج.. والجنايني: اللاعب التاريخي في مصر https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910613/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#ArchivedMore مصدر لمصراوي: حمودي يوقع على عقود جديدة مع بيراميدز تمهيداً لتسجيله Advertisements 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https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910475/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A#ArchivedMore مصدر لمصراوي: شريف حازم على اعتاب الدوري اليوناني https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910477/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A#ArchivedMore مصدر لمصراوي: بواليا خارج حسابات الأهلي خلال الميركاتو 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https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2020/11/11/1910438/-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8012-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-10-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7#ArchivedMore

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