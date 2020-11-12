اتحاد توجو يعلن انضمام لابا كودجو لمعسكر المنتخب قبل مواجهة الفراعنة

أعلن اتحاد توجو لكرة القدم، انضمام لابا كودجو لمعسكر المنتخب بعد موافقة نادي العين الإماراتي على سفر اللاعب. ويستعد منتخب توجو لمواجهة نظيره المصري يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات المؤهلة لأمم أفريقيا. من مرحلة المجموعات المؤهلة لأمم أفريقيا. وأكد الاتحاد التوجولي أن نادي العين أرسل خطاباً يقتضي بالموافقة على انضمام اللاعب لمعسكر منتخب توجو في القاهرة. توجو في القاهرة. وأثيرت أزمة بين نادي العين واتحاد توجو، بسبب رفض الأول إرسال لابا كودجو للانضمام لمعسكر منتخب بلاده بدوعى إصابة اللاعب، ليقرر اتحاد توجو شكوى نادي العين لدى الفيفا، قبل أن يتراجع الأخير ويرسل اللاعب لمعسكر بلاده.

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