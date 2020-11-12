رسميًا | نجم وسط ليفربول يتقلد قيادة منتخب هولندا

قال فرانك دي بور مدرب هولندا اليوم الثلاثاء إن جورجينيو فينالدوم سيحل محل زميله في ليفربول المصاب فيرجيل فان دايك كقائد للمنتخب الوطني وسيكون تيم كرول الحارس الأساسي في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

وكانت هذه ضمن عدة قرارات كان على دي بور اتخاذها قبل ثلاث مباريات للمنتخب الهولندي في غضون سبعة أيام.

ولعبت هولندا أولًا مع إسبانيا وديًا أمس الأربعاء في أمستردام وتعادلا الفريقين إيجابيًا1-1، ثم تستضيف البوسنة في دوري الأمم يوم الأحد القادم وتنهي مشوارها بمواجهة بولندا خارج الديار يوم الأربعاء التالي.

وأبلغ دي بور مؤتمرًا صحفيًا “يجب أن يخوض اللاعبون العديد من المباريات، نحن الآن في انتظار الإصابة التالية. هذا يوضح الجدول المزدحم الذي نواجهه”.

لكن مدرب هولندا الجديد، الذي بدأ مشواره الشهر الماضي بالهزيمة ودياً أمام المكسيك وتعادلين مع البوسنة وإيطاليا في دوري الأمم، قال إن لا يوجد ما يفعله حيال الجدول المضغوط.

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وأضاف دي بور “ما يمكنني أن أفعله كمدرب هو تسليط الضوء على المشاكل. من الأفضل أن تتعاون اتحادات كرة القدم وتتخذ موقفًا معًا.

“سأدرس جيدًا الدقائق التي لعبها كل لاعب ثم أختار الفريق بناء على ذلك”.

وقال إنه سيشرك تشكيلة أغلبها من الصف الثاني ضد إسبانيا في ظل امتلاك المنتخب الهولندي فرصة في الفوز بصدارة المجموعة الأولى في القسم الأول لدوري الأمم والتأهل مرة أخرى للمراحل النهائية.

وأضاف دي بور أن كرول حارس نوريتش سيتي سيصبح الخيار الأول في المرمى بعد إصابة ياسبر سيليسين لكن ماركو بيزوت حارس ألكمار سيخوض مباراته الدولية الأولى أمام إسبانيا.