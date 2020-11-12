تصفيات امم افريقيا | الجزائر تفتقد خدمات بلعمري أمام زيمبابوي

تحوم الشكوك حول مشاركة جمال بلعمري مدافع المنتخب الجزائري في المباراة أمام منتخب زيمبابوي غدًا الخميس، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع 2022.

ويعاني بلعمري، الذي انضم الشهر الماضي إلى نادي ليون الفرنسي، من إصابة، لكن الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لم يحسم بعد موقف اللاعب من المشاركة أمام زيمبابوي.

وخاض بن العمري مران مساء أمس الثلاثاء بشكل فردي، بخلاف بقية زملائه العشرين، فيما سرت تقارير حول إمكانية تعويضه بعبد القادر بدران مدافع نادي الترجي التونسي.

في المقابل، قرر جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري استدعاء أيوب عبد اللاوي مدافع نادي سيون السويسري، لتعويض الغياب الأضطراري لمحمد فارس، مدافع لاتسيو الذي تعذر سفره إلى الجزائر بسبب القيود التي فرضتها بعض الأندية الإيطالية لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوفها.

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ومن المنتظر أن يلتحق عبد اللاوي، الذي يعود لـ” الخضر” بعد عام من الغياب، بالجزائر اليوم الأربعاء رفقة رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

يذكر أن منتخب الجزائر خسر جهود يوسف عطال مدافع نيس الفرنسي، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا.