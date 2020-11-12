الميركاتو الاسباني | كوديت يتخلى عن متصدر الدوري البرازيلي لتدريب سلتا فيغو

أصبح الأرجنتيني إدواردو كوديه المدرب الجديد لسيلتا فيجو الإسباني بعد رحيله عن انترناسيونال متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ويخلف كوديت البالغ من العمر 46 عامًا المدرب أوسكار جارسيا الذي أصبح أول مدرب في دوري الدرجة الأولى الإسباني يفقد منصبه هذا الموسم بعد رحيله يوم الإثنين عقب انتصار وحيد في تسع مباريات بالدوري.

وكوديت لاعب وسط سابق قضى معظم مسيرته في الأرجنتين وأمضى فترة قصيرة جدًا مع سيلتا في 2002 وشارك في تسع مباريات في مغامرته الوحيدة في كرة القدم الأوروبية.

وبدأ مسيرته التدريبية مع روساريو سنترال وفاز بلقب الدوري الأرجنتيني في 2019 مع ريسنج كلوب. وانضم إلى انترناسيونال في ديسمبر الأول الماضي وغادر النادي وهو يتصدر الدوري البرازيلي بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه بعد 20 مباراة.

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