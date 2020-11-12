شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تهدر الفرص وتكتفي بالفوز «1-0» على التشيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت ألمانيا في ثوبها الجديد 1-صفر على التشيك في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الأربعاء لكنها أهدرت العديد من الفرص وفشلت في إثارة الإعجاب قبل مواجهتهي أوكرانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

ولجأ يواخيم لوف مدرب ألمانيا، الذي أراح تشكيلته الأساسية قبل المواجهتين في دوري الأمم، إلى خطة 3-4-3 وأشرك فيليب ماكس ورايدل باكو لأول مرة مع المنتخب ليمنحا الفريق سرعة أكبر.

وتقدمت صاحبة الأرض، التي تواجه أوكرانيا يوم السبت ثم إسبانيا بعد ذلك بثلاثة أيام، عندما حول لوكا فالدشميدت تمريرة ماكس العرضية المنخفضة في المرمى في الدقيقة 13.

وكان يجب على ألمانيا تعزيز تقدمها في الشوط الأول لكنها أهدرت العديد من الفرص عبر يوليان براندت ونديم أميري.

واستمرت معاناة ألمانيا الدفاعية كما حدث في آخر خمس مباريات عندما اهتزت شباكها تسع مرات.

وتقدمت ألمانيا في ثلاث من تلك المباريات قبل أن تكتفي بالتعادل وشاهد لوف تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني.

واستحوذت التشيك على الكرة لكن فلوريان نويهاوس سدد كرة ارتدت من إطار المرمى في واحدة من الفرص النادرة لألمانيا بعد الاستراحة.

وأنقذ الحارس كيفن تراب، الذي شارك في التشكيلة الأساسية في ظل إراحة مانويل نوير، ضربة رأس من ماتي فيدرا قبل ثماني دقائق من النهاية ليحافظ على فوز ألمانيا.