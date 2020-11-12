شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تخسر أمام فنلندا بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقف سجل فرنسا الخالي من الهزيمة عند 12 مباراة متتالية عندما خسرت بطلة العالم 2-صفر أمام ضيفتها فنلندا في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل ماركوس فورس وأوني فالاكاري هدفين في الشوط الأول ليمنحا فنلندا فوزها الأول على فرنسا بعد الخسارة في جميع مواجهتهما الثماني قبل مباراة اليوم باستاد فرنسا.

واستحوذت بطلة العالم على الكرة وردت العارضة ضربة رأس من ماركوس تورام لكن فريق المدرب ديدييه ديشان، الذي غاب عنه المهاجم كيليان مبابي للإصابة، افتقر للإبداع.

وتخرج فرنسا، التي لم تخسر منذ هزيمتها 2-صفر في تركيا في يونيو حزيران 2019 في تصفيات بطولة أوروبا 2020، لمواجهة البرتغال يوم السبت ثم تعود لتستضيف السويد يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة للدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

وهز فورس الشباك عكس مجريات اللعب من أول فرصة لفنلندا على مرمى ستيف مانداندا في الدقيقة 28.

وضاعف فالاكاري الفارق بعد ذلك بثلاث دقائق بتسديدة قوية من 20 مترا.

وأشرك ديشان مهاجمه أنطوني مارسيال بدلا من أوليفييه جيرو في الدقيقة 57 ولاعب الوسط نجولو كانتي بدلا من بول بوجبا الذي قدم أداء مخيبا للآمال لكن التغييرات لم تساعد الفريق.

وصمدت فنلندا لتحقق فوزها الرابع في آخر خمس مباريات.