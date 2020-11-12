شكرا لقرائتكم خبر عن هدف فان دي بيك يمنح هولندا التعادل مع إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادلت هولندا 1-1 مع ضيفتها إسبانيا في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الأربعاء بعدما ألغى دوني فان دي بيك تقدم الفريق الضيف عبر سيرجيو كاناليس في الشوط الأول.

وخرج الهولندي ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي مبكرا بسبب إصابة عضلية فيما خرج خوسيه جايا لاعب إسبانيا الشوط الأول أيضا بعد اصطدام في الرأس مع هانز هاتبور.

ووضع كاناليس إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة بعد تمريرة ألفارو موراتا.

وأدرك فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد التعادل في بداية الشوط الثاني بهدف في مرمى أوناي سيمون حارس إسبانيا الذي شارك لأول مرة مع المنتخب.

وسيطر فريق المدرب لويس إنريكي على الشوط الأول لكن هولندا كانت الطرف الأفضل بعد الاستراحة وأهدرت فرصتين لخطف الفوز.

وأبعد سيمون فرصة من ممفيس ديباي لكن مهاجم هولندا لم يحسن التصرف في الكرة فيما تباطأ زميله لوك دي يونج أمام المرمى ليسمح بعودة مدافعي إسبانيا سريعا ويهدر فرصة أخرى.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا «قدمنا بعض الفترات الجيدة لكننا لم نكن منظمين بالقدر الكافي في الشوط الثاني وهاجمت (هولندا) بعدد كبير من اللاعبين وعانينا للتعامل مع ذلك.»في المجمل خرجت بإيجابيات من المباراة«.

وأشرك لويس إنريكي تشكيلة احتياطية قبل مواجهتي سويسرا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية وأبعد القائد سيرجيو راموس وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة عن التشكيلة الأساسية قبل أن يشرك مدافع ريال مدريد قرب النهاية.

وأضاف المدرب الإسباني «خطتنا كانت منح اللاعبين راحة قبل المباراتين الرسميتين وأنا أكثر من راض عما شاهدته».

وتابع «لا نلعب كثيرا لكني تأكدت اليوم من استعداد كل اللاعبين للعب عند استدعائهم». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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