شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ اليوم معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الإنتاج الحربى اليوم الخميس معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة 10 أيام، استعداداً للموسم الجديد، وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى خوض أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً للدورى الجديد حيث تقرر أن يواجه فريق الرجاء وسيراميكا كليوباترا بمعسكره بالإسكندرية ثم يلاقى أسوان وطلائع الجيش بعد العودة للقاهرة.

وبدأ فريق الإنتاج الحربى، الاستعداد للموسم الجديد الجمعة الماضية على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

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وفى وقت سابق، كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، نجاح ناديه فى إبرام الصفقة الأولى بفترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع إسلام جابر مدافع نادى الداخلية لمدة خمسة مواسم، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى ونبيل أبو زيد وكيل اللاعب.

من جهته أشاد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بالإمكانيات الفنية والبدنية التى يمتلكها مدافع الأهلى السابق الذى تمت إعارته الموسم قبل الماضى لنادى الجونة، مشيرا إلى أن مدافع الداخلية صاحب الـ23 ربيعا سوف يكون إضافة كبيرة لخط دفاع نادى الإنتاج الحربى فى الموسم الجديد.