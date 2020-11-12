شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عابد يتحدث عن شهرته بعد فيديو علاء عبدالعال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عابد، لاعب المقاولون العرب، إنه كان يحلم باللعب في الدوري الممتاز، حينما كان يشارك ضمن صفوف أسوان في دوري القسم الثاني.

وقال عابد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «كان حلم حياتي اللعب بالدوري الممتاز، وكنت ضمن فريق أسوان بالممتاز ب وعندما صعدوا لم أرحل».

وأشار: «ثم انتقلت لبتروجت وتدربت تحت 3 مدربين طلعت يوسف وحسن شحاتة ومحمد يوسف لكني لم أوفق بسبب الإصابات».

وأكمل: «رحلت للداخلية ولعبت موسم جيد مع علاء عبدالعال، فهو مدرب كبير واكن له كل الاحترام والتقدير».

وتابع: «الناس بتتصور معايا بسبب فيديو علاء عبدالعال وتطلب عمل فيديو مثله لكني لا أوافق احتراما لكابتن علاء».

وأتم: «كان لي ركلة جزاء أمام الإسماعيلي بالفعل لكنها لم تحتسب».

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