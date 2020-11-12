أسامة جلال: قائد إنبي نصحني باللعب للأهلي وتلقيت اتصالاً من أحمد ‏مرتضى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف أسامة جلال، نجم خط دفاع فريق نادي إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، بوجود مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك لضمه. وقال جلال خلال تصريحات عبر «أون تايم سبورتس» :«مسؤولو الأهلي عقدوا جلسة معي وأمير توفيق أبلغني بأن إدارة النادي تتابعني». وواصل: «إدارة إنبي تمسكت بخدماتي بتوصة من على ماهر المدير الفني السابق للفريق». وأضاف: «رامي صبري قائد إنبي وزميلي بالفريق البترولي نصحني بالانتقال للأهلي وأكد له أنه سيكون الخيار الأفضل لي». وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه تلقى اتصالاً من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك للانتقال للنادي الأبيض، مشيراً إلى انه لا يعلم مصيره حتى الآن في الموسم المقبل. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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