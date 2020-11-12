شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: وائل جمعة مثلي الأعلى.. وأكره اللعب ضد مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة جلال، مدافع فريق نادي إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، أن مثله الأعلى في الملاعب هو وائل جمعة، بالاضافة إلى إبراهيم سعيد أيضاً.
وأضاف خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «مُعجب كثيراً بما يقدمه محمود حمدي الونش في قيادة دفاع الزمالك، وأراه أفضل مدافع في مصر في الفترة الأخيرة».
وعن المهاجم الذي لا يفضل اللعب ضده قال:«مصطفى محمد بالطبع، فمهاجم الزمالك يمتلك قوة كبيرة في الارتقاء وضربات الرأس وخطف الأهداف».
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