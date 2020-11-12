شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال خارج ‏التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، عن فخره بوجود الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «هذا يدل على نجاح الكرة المصرية وأشيد باتحاد الكرة بعد استئناف الدوري، هذا نتاج استمرار الدوري».

وتابع أن المباراة ستكون صعبةـ وأنه في بعض الأوقات كان الزمالك مميز وكذلك الأهلي، إنما هذه المباراة الوحيدة التي يصعب بها التوقع من سيفوز فكل فريق لديه أسلحته.

وأتم حديثه: «الأفضل خططا وحالة يوم المباراة سيكون الأقرب للفوز».