غينيا الاستوائية تحقق ريمونتادا تاريخية أمام ليبيا بتصفيات أمم أفريقيا ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزاً دراماتيكياً على حساب نظيره الليبي في المباراة التي احتضنها ملعب «السلام وي الأهلي» بالقاهرة، بمنافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون.
وخسر المنتخب الليبي بنتيجة 3/2 بشكل درامي، حيث ظل متقدماً بنتيجة 2/1 حتى الدقيقة الأولى من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني قبل أن يسجل المنتخب الغيني الاستوائي هدفين في 3 دقائق ويحسم النقاط الثلاثة لمصلحته.
ومنح فوز غينيا المنتخب التونسي الصدارة بـ 6 نقاط من مباراتين، بينما تساوى كل من ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية في عدد النقاط بالرقم 3.
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