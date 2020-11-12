شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أفضل 5 حراس مرمى في الدوري المصري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار على أصعب وأطول المواسم في تاريخ الكرة المصرية بتتويج الأهلي باللقب ال 41 في تاريخه وتأهل الأهلي والزمالك لدوري ابطال افريقيا وتأهل بيراميدز والمقاولون العرب للكونفدرالية الافريقية، سلسلة الأفضل هي سلسلة نعرض لكم أفضل اللاعبين خلال وأفضل الفرق وفقًا للاحصائيات خلال الموسم «مصدر الاحصائيات منصة Instats لتحليل الأداء».

حراسة المرمي..هي من أصعب المهام للفريق ويجب أن يتمتع حارس المرمي بالعديد من المهارات أبرزها: توجيه خط الدفاع من الخلف، رد الفعل السريع، التمركز الصحيح سواء تحت المرمي أو داخل منطقة الجزاء أو حتي في الخروج من المنطقة لتشتيت الكرات، توقع الخصم سواء في التسديد أو في حالات الانفراد، الارتماء على الكرة، اللعب بالقدمين في حالات بناء اللعب .

صورة 1

صورة 2

في السطور التالية سنعرض أفضل 5 حراس مرمي في الدوري المصري لهذا الموسم وضعًا في الاعتبار عددًا من المعايير:

نسبة التصديات – دقة التمرير – التمريرات الحاسمة – الأخطاء المتسببة في ركلات جزاء – الشباك النظيفة – التصدي لركلات الجزاء

نسبة التصديات:

على لطفي (الأهلي) ومحمود جنش (الزمالك) ومحمد أحمد عطية (مصر للمقاصة) حققوا 100% نسبة تصديات نظرًا لعدد المباريات القليلة التي لعبها الثلاثي لذا لن يدخلوا من ضمن القائمة، لكن يحسب للثلاثي عدم تلقي أهداف حتي لو كان أكثر حارس لعب 3 مباريات فقط.

المركز الأول: محمد الشناوي (الأهلي) 88%: تصدى ل 64 تسديدة من أصل 73 على المرمي

المركز الثاني: محمد أبوجبل (الزمالك) 86%: تصدى ل 66 تسديدة من أصل 77 تسديدة على المرمي

المركز الثالث: أحمد مسعود (المصري) 81%: تصدى ل 101 تسديدة من أصل 125 تسديدة على المرمي

المركز الرابع: الهاني سليمان (الاتحاد) 78%: تصدى ل 86 تسديدة من أصل 108 تسديدة على المرمي

المركز الخامس: محمود جاد (انبي)77%: تصدى ل 88 تسديدة من أصل 115 تسديدة على المرمي

الشباك النظيفة:

المركز الأول: محمد الشناوي (الأهلي): 25 شباك نظيفة

المركز الثاني: عامر عامر (الانتاج الحربي) محمد أبوجبل(الزمالك) محمود جاد (انبي): 11 شباك نظيفة

المركز الثالث: المهدي سليمان (بيراميدز) محمد بسام (طلائع الجيش) 10 شباك نظيفة

التصدي لركلات الترجيح:

المركز الأول: محمد الشناوي (الأهلي): 3 من أصل 3- 100%

المركز الثاني: محمد بسام (طلائع الجيش): 3 من أصل 4 – 75%

Advertisements

المركز الثالث: عماد السيد (الاتحاد): 4 من أصل 8 – 50%

المركز الرابع: عامر عامر (الانتاج الحربي): 3 من أصل 7 – 44%

نسبة التمريرات:

المركز الأول: محمد عبدالمنصف (وادي دجلة) 89%- 971 تمريرة

المركز الثاني: المهدي سليمان (بيراميدز) 89%- 570 تمريرة

المركز الثالث: محمود حمدي (مصر للمقاصة) 88%- 731 تمريرة

التمريرات الحاسمة:

المركز الأول: محمد الشناوي (الأهلي) محمد عبدالمنصف (وادي دجلة) الهاني سليمان (الاتحاد) محمود جاد (أنبي) – تمريرتين حاسمتين

المركز الثاني: محمد عواد(الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمود ابو السعود (المقاولون العرب) محمد مجدي (الاسماعيلي)- تمريرة حاسمة.

وفقًا للأرقام السابقة وكوجهة نظر شخصية بعد النظر لتكرار الأسماء في العوامل أعلاه وترتيبها كأولويات:

المركز الاول: محمد الشناوي (الأهلي)

المركز الثاني: محمد أبوجبل (الزمالك)

المركز الثالث: محمود جاد (انبي)

المركز الرابع: عامر عامر (الانتاج الحربي)

المركز الخامس: محمد بسام (طلائع الجيش)

أفضل 5 حراس مرمى في الدوري المصري هذا الموسم

أفضل 5 حراس مرمى في الدوري المصري هذا الموسم