- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي المصري يضم "جوهرة" الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأهلي المصري يضم جوهرة الرجاء المغربي
الخميس 12 نوفمبر 2020
الخليج 365
أعلن نادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع المغربي بدر بانون منتقلاً من نادي الرجاء البيضاوي.
وقال مدير التعاقدات في نادي الأهلي، أمير توفيق، إن الفريق المصري تعاقد بانون للسنوات الأربع المقبلة بصفقة بلغت 2 مليون دولار لناديه الرجاء البيضاوي المغربي، إلى جانب الراتب السنوي للاعب.
وكان يفترض وصول بانون إلى القاهرة خلال الأيام الماضية للإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي، إلا أن إصابة والد وشقيقة اللاعب بفيروس كورونا المستجد حال دون ذلك.
وفي أول تعليق لبانون بعد التوقيع للمارد الأحمر، قال النجم المغربي: "أنا في نادي القرن.. أنا في النادي الأهلي".
وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.
وبات لدى الأهلي في مركز قلب الدفاع، بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، والثنائي المصاب محمود متولي وسعد سمير.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يضم "جوهرة" الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.