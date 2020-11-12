شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيوني: لقب أفريقيا زملكاوي بنسبة 60% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الحميد بسيوني، لاعب الزمالك السابق ومدرب طلائع الجيش المقال قبل ساعات، فشل انتقال إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لصفوف الفريق العسكري موضحا أن عادل كان ضمن صفقة تبادلية بين الناديين لكن تم التراجع عنها أو تعديل بنودها.

وكشف بسيوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير، توقعاته لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك في المباراة المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال بسيوني: "المباراة صعبة، شيء يدعوا للفخر لنا كمصريين وصول الأهلي والزمالك للنهائي، أعتقد أن الزمالك أقرب من الأهلي للقب بنسبة (60 : 40)، قياسا على إمكانيات الفريقين والفترة التي يمران بها.

وأوضح مدرب الطلائع ونجم الزمالك السابق، أنه على الرغم من كل ما قدمه لنادي الزمالك وكان هداف الفريق لمدة أربعة مواسم وإحراز معهم 4 بطولات إلا أنه تم الاستغناء عنه.

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وأضاف أنه كان يرى أنه الجهة الأضعف في النادي ولم يكن يتحدث كثيرا مع المسؤولين عن خروجه بهذه الطريقة على الرغم من كونه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق مما سهل مهمة خروجه من القلعة البيضاء.

وقال بسيوني: "على الرغم من لعبي في الدوري الممتاز في سن ال 26 إلا أنني حققت العديد من البطولات وكنت هداف جميع الفرق التي لعبت لها".

وختم بأنه جاهز لتلقي أي عرض في الدوري الممتاز بعدما رحل عن فريق الطلائع، موضحا أن الموسم الجاري بكل ما جرى خلاله من تحديات وصعوبات أثقل خبراته التدريبية".