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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يقام نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي و الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا Advertisements موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1،فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

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