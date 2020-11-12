شكرا لقرائتكم محمد صلاح: إن شاء الله نتوج ببطولة أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر كلمته في الاحتفالية الخاصة به والتي نظمها مسؤولو اتحاد الكرة قائلا:" على المستوى العالمي أحب زيدان والظاهرة رونالدو وتوتي واللعب بجوار توتي حلم تحقق بالنسبة لي في مصر هناك أسماء عديدة لكن بالطبع كنت أحب محمود الخطيب وأيضاً مجدي عبدالغني بسبب هدفه في كأس العالم وضياء السيد
أضاف:" المنتخب حالياً في مرحلة بناء جيل جديد تغيير مدربين الجيل الماضي فاز بـ3 بطولات أمم أفريقيا متتالية وبعد ذلك اعتزلوا لم نحصل على الخبرات بالشكل الأمثل الجهاز الفني الحالي على أعلى مستوى وإن شاء الله نستطيع التتويج بأمم أفريقيا المقبل
حضر محمد صلاح حفل تكريمه من اتحاد الكرة في أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى.
يستعد منتخب مصر لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.
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