شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: بيكهام أفضل بديل لـ أحمد فتحي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة أن التشكيك المستمر في بطولات الأهلي يزيد من حالة التوتر بين جماهير القطبين، موضحا أن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر مؤخرا قرار غير موفق من الجهاز الفني للفراعنة بسبب ابتعاد رمضان عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

وتحدث عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع سوبير، عن صفقة إنتقال بيكهام للأهلي قائلا: "انتقال بيكهام للأهلي صفقة تعثرت بسبب المقابل المادي، وقد يوجد إنفراجة في الأيام المقبلة".

وتابع مدرب دجلة: "بيكهام من اللاعبين المميزين وهو أفضل لاعب يعوض رحيل أحمد فتحي عن الأهلي لبيراميدز، لما يتمتع به اللاعب الشاب من إمكانيات كبيرة على المستوى الفني والبدني".

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وتابع عبد الواحد: "كنت حزين على موقف وادي دجلة الموسم الماضي، الفريق يستحق مكانة أفضل، وكل المدربين الذين قادوا الفريق مميزين للغاية لكن كان هناك سوء توفيق".

وعن الحلم الذى يتمناه عبد الواحد قال: "بالتأكيد حلم حياتي أن أتولى تدريب نادي الزمالك، هو النادي الذى أعشقه واعتبرته ارتداء قميصه أجمل فترات حياتي ولم أفكر في الابتعاد عنه"

وختم محمد عبد الواحد: " الحارس محمد عبد المنصف عامل أداء كبير وطفرة مع الفريق الدجلاوي، ولذلك تم تجديد تعاقده لموسمين".