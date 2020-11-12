بطل العالم يسقط في باريس.. والبرتغال تكتسب بسبعة أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فجر المنتخب الفنلندي لكرة القدم المفاجأة وانتزع فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الفرنسي بطل العالم في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "استاد دو فرانس" في باريس ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

وحسم المنتخب الفنلندي المباراة بهدفين في الشوط الأول سجلهما ماركوس فورس وأوني فالاكاري في الدقيقتين 28 و31 فيما فشل المنتخب الفرنسي في هز الشباك رغم مشاركة العديد من نجوم الفريق مثل بول بوجبا وأوليفيه جيرو ووسام بن يدر وأنطوان جريزمان سواء في التشكيلة الأساسية أو كبدلاء في وسط المباراة.

وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللعب في بداية المباراة ولكن العارضة تصدت لضربة رأس من لاعبه ماركوس تورام قبل أن يحسم المنتخب الفنلندي الشوط الأول لصالحه بهدفين في غضون ثلاث دقائق.

وفشل المنتخب الفرنسي في العودة خلال الشوط الثاني ليخسر الفريق أمام نظيره الفنلندي للمرة الأولى.

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وتحسن مستوى المنتخب الفنلندي في الآونة الأخيرة كما سيخوض الفريق فعاليات كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه من خلال النسخة المقبلة (يورو 2020) التي تأجلت إلى منتصف عام 2021 بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

واكتسح المنتخب البرتغالي لكرة القدم ضيفه منتخب أندورا بسبعة أهداف نظيفة في مباراتهما الودية اليوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

على استاد "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة ، أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما بدرون يتو وباولينهو في الدقيقتين الثامنة و29 .

وغاب النجم الكبير كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي لكنه شارك مع بداية الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني ، أمطر المنتخب البرتغالي شباك ضيفه بخمسة أهداف أخرى سجلها ريناتو سانشيز وباولينهو وإيميلي جارسيا لاعب أندورا عن طريق الخطأ وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الدقائق 56 و61 و76 و85 و88 .