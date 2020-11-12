بالفيديو.. ماذا قال صلاح في حفل تكريمه؟.. حلم توتي وحب الخطيب ودعم والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن اللاعبين الملهمين بالنسبة له في الصغر سواء عالمياً ومحلياً، وحرص على تقديم الشكر لضياء السيد مدربه السابق في منتخب الشباب بجانب الحديث عن محمود الخطيب ومجدي عبدالغني.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء بتكريم محمد صلاح ومنحه جائزة "المُلهم" في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

وقال صلاح على هامش تكريمه "لولا والدي لما كنت هنا الآن، والدتي كانت تريدني أن لا استمر في كرة القدم أكثر من مرة، لكن والدي كان يرفض تلك الفكرة، كان داعم لي بشكل كبير".

وواصل "ساعدني كثيراً لكي أستمر، فترة طويلة في المقاولون جلست احتياطياً، كنت لا أريد الذهاب للنادي بسبب الطريق الطويل والسفر لساعات والجلوس بديلا، لكن والدي دعمني".

واستمر "والدي قال لي كابتن الخطيب جلس احتياطيا، كل النجوم جلسوا على مقاعد البدلاء، رسالتي لكل أب، أنت السند لأبنك".

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وأضاف "على المستوى العالمي، أحب زيدان والظاهرة رونالدو وتوتي، اللعب بجوار توتي حلم تحقق بالنسبة لي، في مصر هناك أسماء عديدة، لكن بالطبع كنت أحب محمود الخطيب، وأيضاً مجدي عبدالغني بسبب هدفه في كأس العالم، وضياء السيد".

واستمر "في أمور كثيرة أريد الحفاظ عليها، عندما تكون على طبيعتك فهذا يساعدك في مسيرتك، يجعلك تعمل بشكل أكبر وتبحث عن النقاط التي تريد أن تتحسن فيها، من صغري أعمل باجتهاد، وعندما أصل لهدف، أقول لنفسي أنني لم أحقق أي أمر بعد".