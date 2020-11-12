"الناس عارفة أنا عايز مين يكسب".. صلاح يتحدث عن نهائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن هناك من يعلم الفريق الذي يتمنى أن يفوز بدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، لكنه لا يستطيع الافصاح عن الأمر.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء بتكريم محمد صلاح ومنحه جائزة "المُلهم" في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

وصرح محمد صلاح على هامش حفل تكريمه "اتابع مواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث، هناك من يريد اشعال الفتنة وخلق أزمات في الرأي العام".

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"يجب أن نفتخر بهذا النهائي، أمر مشرف لمصر، أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر بين الأهلي والزمالك فهذا أمر رائع، ويجب أن تتحلى الجماهير بالروح الرياضية".

وأكمل "ضاحكاً" "الناس عارفة أنا عايز مين يكسب، بس مقدرش أقول".

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم 27 نوفمبر في مصر بنهائي دوري أبطال أفريقيا.