رونالدو يعادل رقم بوشكاش ويحقق رقما قياسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
سجل كرستيانو رونالدو هدفا للمنتخب البرتغالي، في مرمى أندورا، الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة بفوز البرتغال بـ7 أهداف، سجل من بينهم رونالدو الهدف السادس.
وعادل رونالدو الرقم المسجل باسم الأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش محرزًا 746 هدفا طوال مسيرته، ليحل رابعا في أكثر اللاعبين تسجيلا عبر التاريخ.
وأمام رونالدو فرصة لمطاردة الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تهديفا برصيد 767 هدفا، وروماريو صاححب المركز الثاني بـ772 هدفا.
ويتصدر القائمة جوزيف بيكان أسطورة سلافيا براج، الذي لعب لمنتخبي النمسا والتشيك والذي سجل 805 هدفا طوال مسيرته.
ويعد هدف اليوم لرونالدو رقم 102 دوليا مع المنتخب البرتغالي، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 هدفا مع منتخب بلاده.
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