عميد لاعبي العالم.. راموس يُعادل بوفون ويلاحق أحمد حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
عادل الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد رقم الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس وإيطاليا في الظهور دولياً رفقة منتخب بلاده، وذلك في مباراة المنتخب الإسباني ونظيره الهولندي الودية.
وشارك راموس أمام هولندا ليسجل المباراة الدولية رقم 176 في مسيرته مع المنتخب الإسباني، التي شهدت العديد من الألقاب والإنجازات.
راموس عادل رقم جانلويجي بوفون وأصبح يشاركه في المركز الثاني كأكثر لاعبي التاريخ تمثيلاً لمنتخبات بلادهم في مباريات دولية.
ويحتل المصري أحمد حسن قائد منتخب مصر المعتزل صدارة لاعبي العالم، التي منحته لقب "العميد" بعد أن حظي به لفترة من الوقت حسام حسن أسطورة الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.
أحمد حسن خاض 184 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكن الآن سيرجيو راموس (34 عاماً) بات على بُعد 8 مباريات فقط من مُعادلة النجم المصري.
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