الدنمارك تهزم السويد.. والنمسا تكتسح لوكسمبورج ودياً

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

تغلب منتخب الدنمارك 2 / صفر على ضيفه منتخب السويد اليوم الأربعاء وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح يوناس ويند التسجيل في الدقيقة 61، في حين أضاف أليكسندر باه الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ويستضيف منتخب الدنمارك نظيره الأيسلندي، ثم يلاقي مضيفه منتخب بلجيكا يومي الأحد والأربعاء على الترتيب في المجموعة الثانية بالقسم الأول للبطولة القارية.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب بلجيكا (المتصدر)، ومتفوقا بفارق المواجهات المباشرة على منتخب إنجلترا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، حيث يحلم باقتناص القمة لبلوغ الدور قبل النهائي في دوري الأمم.

Advertisements

في المقابل، يستعد منتخب السويد لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا، قبل أن يواجه مضيفه المنتخب الفرنسي (بطل العالم) يومي السبت والثلاثاء المقبلين على الترتيب، في المجموعة الثالثة بالقسم الأول.

يتذيل منتخب السويد الترتيب بلا نقاط، حيث خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة حتى الآن، ويأمل في تفادي خطر الهبوط للقسم الثاني في البطولة.

وحقق المنتخب النمساوي فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه منتخب لوكسمبورج في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات كل من الفريقين لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم أمطر المنتخب النمساوي شباك مضيفه في الشوط الثاني بثلاثية نظيفة سجلها جيرنوت تراونر وأدريان جربيتش فيليب ويزنجر في الدقائق 61 و83 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.