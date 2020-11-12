ضياء السيد: فخور بتكريم صلاح.. وبإشادته بي في الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب الذي كان محمد صلاح أبرز أفراده، عن فرحته بتكريم نجم ليفربول رسمياً في بلاده.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال ضياء السيد :"كنت سعيد جداً بتكريم محمد صلاح أحد أبناء هذا الوطن، وأوجه الشكر لكل مدربيه وخاصة الذين بدأوا معه المشوار في المقاولون العرب".

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وكرم الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، محمد صلاح ومنحه جائزة أسماها "المُلهم" بعد تألقه مع فريقه الإنجليزي محلياً وأوروبياً في الفترة الماضية.

وأضاف ضياء السيد :"فخور بتكريم محمد صلاح وبتقدير الدولة له، كما قال اللاعب خلال الحفل أن التكريم في البلد الذي ينتمي إليه يكون رائعاً".

وأنهى مدرب منتخب الشباب السابق :"تكريم صلاح تأخر قليلاً، وكان هناك تسرع في التكريم الحالي، لكنني سعيد بما حدث، وإشادة صلاح بي كمدرب سابق له خلال الحفل أمر أسعدني كثيراً".