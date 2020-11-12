بالصور.. "نبذ التعصب" ضمن رسائل صلاح بعد تكريمه بجائزة "المُلهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي عدد من الرسائل وذلك على هامش حفل تكريمه مساء اليوم الأربعاء.

شهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حفل اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح ومنحه جائزة "The inspirer Award" وهي جائزة "الملهم" مقدمة من إتحاد الكرة لصلاح، باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وقال صلاح على هامش حفل تكريمه "سعيد جداً لكون التكريم بين أهل بلدي مصر، أشكر وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة مران المنتخب ودعمنا قبل التصفيات".

وتابع " لدي رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري الأبطال، يجب أن ننبذ التعصب، يجب أن نفتخر جميعاً بالحدث".

Advertisements

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واختتم " يجب أن نتكاتف جميعاً داخل منتخب مصر من أجل اسعاد الشعب المصري".

ويتواجد صلاح حالياً في مصر للمشاركة مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الأفريقية لأمم 2022.

و حضر الحفل، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأعضاء الاتحاد وأحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.