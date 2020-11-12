"احتفلوا بعيد ميلاده".. الظهور الأول لأحمد فتحي في مران بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شارك أحمد فتحي، مساء اليوم الأربعاء، لأول مر في تدريبات بيراميدز بعدما انضم له رسمياً عقب انتهاء موسمه مع الأهلي.
واحتفل بيراميدز على هامش المران بعيد ميلاد أحمد فتحي، الوافد الجديد على صفوفهم.
وكان نادي بيراميدز قد قدّم لاعبه الجديد أحمد فتحي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.
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