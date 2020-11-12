حازم إمام يعلق على مستوى الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا

تحدث حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، عن نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب بين القطبين الأهلي والزمالك.
ويلتقي الاهلي والزمالك في نهائي أفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري لأول مرة في التاريخ.
وقال إمام خلال تصريحات عبر قناة الزمالك، " الزمالك يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرات والحالة الفنية والمعنوية عالية للاعبين عالية، لكن هذه المباراة نسبة الفوز بها 50 % لكلفريق".
وأضاف " في حال كان لاعبي الزمالك في حالتهم الفنية ومركزين في المباراة جيدا، فيحققون اللقب الأفريقي، ليكون افضل تعويض لبطولة الدوري".
وأتم " الأهلي أيضا يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ولديهم مدرب مميز، وساهم في رفع أداء الفريق منذ قدومه".
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