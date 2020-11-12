أمير عابد يتحدث عن شهرته بعد فيديو علاء عبد العال

أكد أمير عابد، لاعب المقاولون العرب، أنه كان حلم حياته اللعب بالدوري الممتاز.
وقال عابد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان حلم حياتي اللعب بالدوري الممتاز، وكنت ضمنفريق أسوان بالممتاز ب وعندما صعدوا لم أرحل".
وأشار: "ثم انتقلت لبتروجت وتدربت تحت 3 مدربين طلعت يوسف وحسن شحاتة ومحمد يوسف لكني لم أوفق بسبب الإصابات".
وأكمل: "رحلت للداخلية ولعبت موسم جيد مع علاء عبد العال، فهو مدرب كبير واكن له كل الاحترام والتقدير".
وتابع: "الناس بتتصور معايا بسبب فيديو علاء عبد العال وتطلب عمل فيديو مثله لكني لا أوافق احتراما لكابتن علاء".
وأتم: "كان لي ركلة جزاء أمام الإسماعيلي بالفعل لكنها لم تحتسب".
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