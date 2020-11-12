حسن الشامي: المقاولون لديه تاريخ مشرف بإفريقيا

أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب، أن التدعيمات ستفيد الفريق في الموسم المقبل. وقال الشامي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"نتمنى أن لا نكون ضيف شرف بالكونفدرالية وأن نحقق شيئا بالبطولة". صدى البلد :"نتمنى أن لا نكون ضيف شرف بالكونفدرالية وأن نحقق شيئا بالبطولة". وتابع: "المقاولون العرب ثالث الأندية المصرية حصولا على البطولات القارية، وتوجنا بإفريقيا 3 مرات بمسماها القديم والحديث، ولدينا تاريخ مشرف في القارة". على البطولات القارية، وتوجنا بإفريقيا 3 مرات بمسماها القديم والحديث، ولدينا تاريخ مشرف في القارة". وأكمل: "هناك أندية لديها أموال كثيرة، لكننا في حدود امكانياتنا صنعنا فريق محترم، كما نملك طموح وإمكانيات لذلك فلا نقلق".



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