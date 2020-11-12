نادر السيد: وصول الزمالك والأهلي لنهائي إفريقيا نجاح للكرة المصرية

أكد نادر السيد حارس منتخب الوطني انه فخور بوجود الأهلي والزمالك أفضل فريقين في إفريقيا بالنهائي.

وقال نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان ، هذا يدل على نجاح الكرة المصرية وأشيد باتحاد الكرة بعد استئناف الدوري، هذا نتاج

استمرار الدوري.

وتابع ان المباراة ستكون صعبة وبعض الأوقات كان الزمالك مميز وكذلك الأهلي، إنما هذه المباراة الوحيدة التي يصعب بها التوقع من سيفوز فكل فريق لديه أسلحة.

واتم ان الأفضل خططا وحالة يوم المباراة سيكون الأقرب للفوز.

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أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه من حسن حظ نجله أحمد أن يبدأ مسيرته بالأبيض.

وقال نادر"من حسن حظ نجلي ان يبدأ مسيرته بنادي الزمالك، اتعامل معه خارج المنزل كحراس المرمى. واردف: فخور به، هو ملتزم ومجتهد ولديه طموح، فضلا عن تدريبه تحت يد مدربين كبار "بيشتغلوا عليه فنيا".

واتم: لا اريد ان اسبب ضغط عليه، انصحه بشكل بسيط ومن بعيد وهو يستجيب لي.‏

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