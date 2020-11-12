أكد نادر السيد حارس منتخب الوطني انه فخور بوجود الأهلي والزمالك أفضل فريقين في إفريقيا بالنهائي.
وقال نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان ، هذا يدل على نجاح الكرة المصرية وأشيد باتحاد الكرة بعد استئناف الدوري، هذا نتاجاستمرار الدوري.
وتابع ان المباراة ستكون صعبة وبعض الأوقات كان الزمالك مميز وكذلك الأهلي، إنما هذه المباراة الوحيدة التي يصعب بها التوقع من سيفوز فكل فريق لديه أسلحة.
واتم ان الأفضل خططا وحالة يوم المباراة سيكون الأقرب للفوز.
أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه من حسن حظ نجله أحمد أن يبدأ مسيرته بالأبيض.
وقال نادر"من حسن حظ نجلي ان يبدأ مسيرته بنادي الزمالك، اتعامل معه خارج المنزل كحراس المرمى. واردف: فخور به، هو ملتزم ومجتهد ولديه طموح، فضلا عن تدريبه تحت يد مدربين كبار "بيشتغلوا عليه فنيا".
واتم: لا اريد ان اسبب ضغط عليه، انصحه بشكل بسيط ومن بعيد وهو يستجيب لي.
Aa
كانت هذه تفاصيل خبر نادر السيد: وصول الزمالك والأهلي لنهائي إفريقيا نجاح للكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.