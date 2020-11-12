أكد محمد صلاح نجم منتخبمصر وليفربول، أن الفريق القومي في مرحلة بناء جيل جديد وتغيير مدربين.
قال صلاح على هامش تكريمه اليوم في اتحاد الكرة، إن لاعبي المنتخب لم يحصلوا على الخبرات بالشكل الأمثل، لكنه يتمنى فوز الفراعنة بأمم أفريقيا المقبلة في ظل وجود جهاز فني على اعلى مستوى.
أكد محمد صلاح نجم منتخب
قال صلاح خلال تكريمه اليوم، إن والده كان يدعمه دائما رغم أنه كان يستيقظ الرابعة فجرا ويسافر لمدة 8 ساعات يوميا وكان يجلس بديلا في بداية مشواره، حيثكانت والدته تعارض استمراره في الملاعب.
علق محمد صلاح نجم منتخبمصر وليفربول الانجليزي على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
وقال صلاح: "طبعا الناس عارفة أنا عاوز مين يكسب"، وعندما سأله الإعلامي ابراهيم عبد الجواد قائلا: "مين ؟", رفض صلاح الرد والتوضيح. اتحاد الكرة تقام حفل لتكريم محمد صلاح بعدما أصبح أول لاعب مصري يحقق بطولة الدوري الانجليزي والتي حصدها مع فريق ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: منتخب مصر في مرحلة بناء جيل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.