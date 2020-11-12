محمد صلاح: منتخب مصر في مرحلة بناء جيل جديد

أكد محمد صلاح نجم منتخب

مصر وليفربول، أن الفريق القومي في مرحلة بناء جيل جديد وتغيير مدربين.

قال صلاح على هامش تكريمه اليوم في اتحاد الكرة، إن لاعبي المنتخب لم يحصلوا على الخبرات بالشكل الأمثل، لكنه يتمنى فوز الفراعنة بأمم أفريقيا المقبلة في ظل وجود جهاز فني على اعلى مستوى.

أكد محمد صلاح نجم منتخب

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مصر وليفربول، أن دعم والده الدائم له كان سببا فيما وصل إليه خلال مسيرته في كرة القدم.

قال صلاح خلال تكريمه اليوم، إن والده كان يدعمه دائما رغم أنه كان يستيقظ الرابعة فجرا ويسافر لمدة 8 ساعات يوميا وكان يجلس بديلا في بداية مشواره، حيث

كانت والدته تعارض استمراره في الملاعب.

علق محمد صلاح نجم منتخب

مصر وليفربول الانجليزي على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال صلاح: "طبعا الناس عارفة أنا عاوز مين يكسب"، وعندما سأله الإعلامي ابراهيم عبد الجواد قائلا: "مين ؟", رفض صلاح الرد والتوضيح. اتحاد الكرة تقام حفل لتكريم محمد صلاح بعدما أصبح أول لاعب مصري يحقق بطولة الدوري الانجليزي والتي حصدها مع فريق ليفربول.