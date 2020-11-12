محمد صلاح يكشف ثلاثة لاعبين يحبهم على الصعيد العالمي

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عن اللاعبين الثلاثة الذين يحبهم على الصعيد العالمي.
قال صلاح خلال حفل تكريمه، أنه يحب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ورونالدو الظاهرة نجم منتخب البرازيل السابق، مشيرا إلى أنه كان يحلم باللعب بحوار فرانشيسكو توتي وهو ما تحقق عندما انتقل الىروما.
وأقام اتحاد الكرة حفل تكريم لمحمد صلاح بعدما توج ببطولة الدوري الانجليزي مع ليفربول.
أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، أنه سعيد بتكريمه من جانب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة مؤكدا أنه يشعر دائما بدعم الجماهير له. قالصلاح على هامش حفل تكريمه اليوم، إنه ينصح الآباء والأمهات بدعم أبنائهم دائما وعدم إحباطهم.
وتابع أن هناك الكثير من النجوم يعتبرهم مثل أعلى له مثل محمود الخطيب ومجدي عبد الغني وضياء السيد. وناشد صلاح جماهير الأهلي والزمالك بعدم الانسياق خلف اي شيء سوى الاستمتاع بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الكبيرين.
وأعرب عن سعادته بتأهل الأهلي والزمالك للنهائي وصعود بيراميدز ايضا لنهائي الكونفيدرالية.
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