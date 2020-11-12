ألمانيا تهزم التشيك بهدف ودياً

فاز منتخب المانيا على نظيره التشيكي بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن استعداداتهما لدوري امم اوروبا ضمن استعداداتهما لدوري امم اوروبا سجل لوكا فالدشميدت الهدف الوحيد في المباراة لصالح المانيا في الدقيقة 13. المباراة لصالح المانيا في الدقيقة 13. ويلتقي منتخب المانيا بنظيره الاوكراني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الامم الاوروبية,

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