فرنسا تخسر أمام فنلندا ودياً

خسر المنتخب الفرنسي أمام ضيفه الفنلندي بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب فرنسا، ضمن استعداداتهما لدوري الامم الاوروبية, استعداداتهما لدوري الامم الاوروبية, سجل ماركوس فورس واوني فالكاري هدفي فنلندا في الدقيقتين 28، 31 من عمر المباراة. من عمر المباراة. ويلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره البرتغالي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة بدوري الامم الاوروبية. يذكر ان منتخب البرتغال اكتيح نظيره اندورا بسباعية نظيفة وديا مساء اليوم.

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