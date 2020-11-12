هولندا تتعادل مع إسبانيا ودياً

حسم التعادل الإيجابي بين منتخبي هولندا وإسبانيا بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن استعداداتها لدوري الاممالاوروبية.
سجل سيرجيو كاناليس هدق التقدم لاسبانيا في الدقيقة 19، ثم تعادلت هولندا عن طريقدوني فان دي بيك في الدقيقة 47.
ويلتقي المنتخب الاسباني بنظيره السويسري يوم السبت المقبل بدوري الامم الاوروبية، فيما تواجه هولندا نظيرتها البوسنة والهرسك في اليوم التالي بنفس المسابقة.
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