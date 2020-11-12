تصفيات امم افريقيا | السماح بحضور الجمهور في مباراة تنزانيا وتونس

أعلن اتحاد تنزانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء حضور الجماهير في مباراة المنتخب ضد نظيره التونسي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا والمقررة يوم 17 من الشهر الجاري في دار السلام.

وذكر اتحاد تنزانيا في بيان له أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق على حضور الجماهير في المباراة بنسبة 50 بالمئة من طاقة استيعاب ملعب بنجامين ماكابا.

ويلتقي المنتخبان قبل ذلك في مباراة أولى ضمن الجولة الثالثة من المنافسات يوم 13 نوفمبر على ملعب حمادي العقربي في رادس دون حضور الجماهير بسبب الوضع الصحي المرتبط بجائحة فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين وخلفه كل من ليبيا وتنزانيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما يتذيل منتخب غينيا الأستوائية الترتيب بلا نقاط.

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